Emergenza carceri, in Sicilia il 23 giugno la protesta della polizia penitenziaria

La polizia penitenziaria dei 23 carceri siciliani protesterà mercoledì 23 giugno davanti la sede delle nove prefetture dell'isola. La mobilitazione è stata annunciata durante l'incontro, ad Agrigento, tra le sigle sindacali e il capo del Dap Bernardo Petralia.

"La polizia penitenziaria merita rispetto - afferma Mimmo Ballotta, segretario della Fns Cisl siciliana - Finora non è stato così e ci ritroviamo a navigare a vista tra mille problemi nei 23 istituti di pena in attività nel territorio siciliano. Per questo la Fns Cisl Sicilia assieme a Fp Cgil, Uilpa Uil e Sappe regionali, mercoledì 23 giugno protesterà davanti a tutte le prefetture dell'Isola". I sit-in si terranno dalle 11 alle 14 e "punteranno a squarciare il velo del silenzio di fronte alla situazione esplosiva delle carceri nell'Isola".

Un'emergenza, ha rimarcato Ballotta, non solo per il problema del sovraffollamento, "annoso un po' dappertutto e in particolare nelle province di Palermo, Catania e Siracusa", ma anche per "la carenza di un migliaio di unità di personale preposto alle attività di custodia" e una "età media dei lavoratori delle carceri di 53 anni". A cui si aggiungono le strutture fatiscenti e vetuste e, evidenzia Ballotta, "una specificità tutta siciliana del settore con il personale che opera in Sicilia che si ritrova a prestare servizio in un contesto ambientale non facile per le pressioni della malavita organizzata". Ecco perché per il sindacato servirebbe un piano straordinario di assunzioni assieme alla revisione dell'assetto organizzativo del settore. In particolare, ha puntualizzato Ballotta, che "a mancare sono 564 unità di personale 463 delle quali nel ruolo di agenti e assistenti".