Polizia penitenziaria, Uspp incontra gli allievi della scuola di formazione a San Pietro Clarenza

Giornata intensa quella di ieri per il presidente dell’Unione sindacati di polizia penitenziaria (Uspp) Giuseppe Moretti, sceso da Roma insieme al vice presidente Francesco Laura che, accompagnati dal vice presidente Francesco D’Antoni e da molti dei dirigenti della Sicilia, hanno prima effettuato una visita sui luoghi di lavoro presso la casa circondariale di Catania Bicocca e poi si sono recati presso la scuola di formazione e aggiornamento di San Pietro in Clarenza dove hanno incontrato gli allievi agenti e i vice ispettori che stanno frequentando i rispettivi corsi di formazione.

L’attenzione si è rivolta a verificare la salubrità dei luoghi di lavoro del circondariale catanese che come dichiara il Presidente Moretti “si presenta con diverse problematiche strutturali a cominciare dalla assenza di una caserma e di uno spaccio funzionante e che, a livello di manutenzione generale, richiederebbe interventi straordinari per eliminare le infiltrazioni presenti in alcuni ambienti di lavoro ed in particolare presso la mensa dei detenuti”. Dopo la visita il presidente Uspp insieme a tutti gli altri delegati, ha incontrato gli allievi agenti del 183° corso e i vice ispettori presso scuola di San Pietro in Clarenza dove oltre a presentare l’offerta di tutela e i servizi messi a disposizione dall’organizzazione, ha illustrato ai partecipanti le principali rivendicazioni dell’organizzazione ed in particolare la necessità che “si dia seguito in primo luogo ad arruolamenti straordinari e massicci anche riducendo il corso di formazione degli allievi, a misure urgenti per riportare ordine e sicurezza registrando già alcuni successi rispetto alle rivendicazioni portate avanti come l'istituzione di un reato specifico per chi organizza, promuove e partecipa a rivolte in carcere e come l’istituzione dei G.i.o (gruppo di Intervento operativo), ma anche rispetto all’emanazione di un manuale operativo che consentirà interventi omogenei in materia ripristino delle legalità e del rispetto delle regole penitenziarie.

"Incontri pieni di significato in cui abbiamo spiegato il nostro modo di tutelare la Polizia Penitenziaria a 360° rappresentando tutta la categoria dall’ultimo agente al primo dirigente superiore", conclude la nota.