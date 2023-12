In piazza dei Martiri con il kit completo del ladro d'auto, 41enne pregiudicato denunciato

Un uomo di 41 anni, catanese e pregiudicato, è stato fermato dalla polizia durante un servizio di controllo in piazza dei Martiri. L'uomo aveva nella sua automobile un vero e proprio kit professionale da topo d'auto. Nel bagagliaio gli agenti hanno trovato, chiavi, grimaldelli e rinvenuto anche un cacciavite modificato e flessibile, con calamita. Questo arnese, opportunamente sequestrato dalla polizia, è spesso utilizzato dai malfattori per facilitare l’apertura di automobili per procedere poi al loro furto, o al furto di quanto si trova al loro interno. Il topo d'auto è stato denunciato.