In aumento i reati di sexetorsion: a rischio i ragazzi tra i 10 e i 13 anni

In occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia che ricorre domani, 5 maggio, la polizia postale, specializzata nella prevenzione e contrasto della criminalità cibernetica e che lega le proprie origini proprio al tema della tutela dei minori da ogni possibile forma di sfruttamento e abuso online – ha predisposto un agile dossier che illustra i principali e più attuali fenomeni, le azioni di contrasto, lo stato delle partnership col settore privato, oltre alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per gli utenti. I dati nazionali. Sono 28.355 nel 2023 i siti analizzati complessivamente dagli specialisti della polizia postale, di cui quasi 2800 inseriti nella black list dei siti che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori.

Oltre 1100 le persone identificate e denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abusi sessuali ai danni di minori. In aumento le estorsioni sessuali, e in lieve calo il fenomeno dell’adescamento online, che riguarda però soprattutto la fascia di età 10-13 anni. A Catania, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Sicilia Orientale” della Polizia Postale nell’anno 2023 è stato fortemente impegnato in questa attività di contrasto. Sono stati visionati e analizzati 7.301 spazi web, di cui 671 inseriti in black list e oscurati, in quanto presentavano contenuti pedopornografici. Da gennaio 2024 ad aprile sono stati già monitorati oltre 5200 siti e di questi oscurati, perché contenevano materiale di pornografia minorile, oltre 1000. Altrettanto importante è il lavoro di contrasto che ha permesso, nel 2023, di denunciare all’autorità giudiziaria 63 soggetti e di arrestarne 4.

Nel 2023 è confermato il coinvolgimento di minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni nei casi di adescamento on-line. Dei 51 casi totali trattati dal centro, infatti, la fascia dei preadolescenti è quella che maggiormente ha avuto interazioni sessuali tecno-mediate, con 41 casi totali e di questi i bambini adescati di età inferiore ai 9 anni sono stati 12. E i primi mesi del 2024 vedono già 22 casi di adescamento.

Sono stati 12 casi trattati nel 2023 di minori vittime di sextortion ed i primi mesi del 2024 vedono già 9 casi specifici a Catania. Continuano le collaborazioni con importanti attori che con la Postale condividono progetti, valori e obiettivi, e le iniziative di prevenzione che la polizia postale conduce per diffondere la cultura della sicurezza digitale e arginare le continue sfide che nel mondo virtuale si rinnovano e intensificano ogni giorno, anche attraverso il portale ufficiale del commissariato online.

"Rendere consapevoli i minori sui rischi del web è l’impegno quotidiano e costante della polizia di Stato - ha dichiarato il dirigente del Cosc Marcello La Bella - ed il poliziotti ogni giorno si recano nelle scuole a questo scopo". Nel 2023 sono stati realizzati 210 incontri formativi e educativi presso gli Uffici scolastici delle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, incontrando oltre 28000 studenti, 2400 docenti e 2700 genitori.