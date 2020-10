Posteggiatore recidivo sanzionato ben 41 volte sorpreso ancora dalla polizia

Continua il contrasto ai posteggiatori abusivi da parte della polizia. Contrasto che vede gli agenti fronteggiare soggetti come S.F, classe 1973, che è stato già sanzionato per la sua attività ben 41 volte, e che nonostante i 5 ordini di allontanamento e un avviso orale, ha continuato a "lavorare". Alla sua recidività, però, il questore Mario della Cioppa ha risposto con un D.A.C.UR , un divieto di accesso alle aree urbane, che vieta a S.F. di accedere per 12 mesi alle aree comprensive la via Beato Bernardo, via Santa Maria La Grande, incluso Largo Giovanni Paisiello, le aree ubicate in prossimità della fermata dell’autobus 504M del trasporto pubblico di via Sant’Euplio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La violazione del divieto costituisce un illecito penale ed è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno. Lo stesso provvedimento è stato adottato per un altro posteggiatore di 60 anni, L’uomo destinatario del D.A.C.UR, per un periodo di 12 mesi non potrà accedere all’area comprendente piazza Borsellino in prossimità dei parcheggi del capolinea AMT, comprese ulteriori aree di parcheggio ubicate nell’area indicata.