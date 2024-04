Ha un infarto, ma si allontana dal pronto soccorso: la polizia lo riporta in ospedale

Nei giorni scorsi, il responsabile di turno del pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale è stato costretto a chiamare il 112 per segnalare che un 76enne, giunto in corsia per un dolore toracico, si era allontanato autonomamente senza attendere l’esito degli accertamenti, stanco per le lunghe attese. Dagli esami era stato possibile appurare che l'uomo aveva un infarto in corso, ma risultava essere non più rintracciabile. Essendo in pericolo di vita, è stato richiesto l'intervento della polizia e le volanti si sono subito attivate per riportarlo in ospedale. Lo stesso operatore del 112 ha provato a rintracciare il 76enne all’utenza telefonica che questi aveva fornito in ospedale nel momento del triage, senza riuscirci poiché il cellulare risultava staccato.

Un equipaggio è giunto presso il suo domicilio, apprendendo dalla moglie che l'uomo poteva trovarsi in compagnia della figlia. Ottenuto il suo numero, i poliziotti sono riusciti a rintracciarla e, senza specificare chiaramente le condizioni del padre per non allarmarlo ulteriormente, è stato possibile ricondurre l'anziano al pronto soccorso per ritirare l’esito degli esami effettuati e ricevere importanti comunicazioni dai medici. Successivamente, l'equipaggio ha verificato che il paziente si fosse effettivamente recato al nosocomio acese. E' stato così possibile procedere all’immediato ricovero nel reparto di cardiologia, scongiurando un esito che avrebbe potuto essere drammatico.