Beccato a bordo dell'auto rubata, 44enne denunciato dalla proprietaria

I poliziotti della squadra volanti sono stati inviati in via Casello, in zona Castello Ursino, in seguito a una telefonata che segnalava la presenza di un veicolo rubato. Giunti sul posto gli agenti hanno notato la vettura parcheggiata lungo la strada, constatando che all’interno vi era un uomo. Dopo averlo fermato e identificato, il presunto topo d'auto è risultato essere un 44enne catanese con precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione. La vettura, invece, è stata restituita alla proprietaria che, rintracciata, si è recata in questura per formalizzare la denuncia