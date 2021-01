San Berillo, chiuso locale per violazione delle disposizioni anti Covid19

Nella serata di ieri il personale delle volanti è intervenuto in via A. De Curtis, nel quartiere San Berillo, dove era stato segnalato un assembramento fuori da un locale. I poliziotti hanno effettivamente constatato la presenza di un gruppo di persone che, in aperta violazione delle restrizioni previste in materia di emergenza sanitaria, sostavano all’esterno di tale attività commerciale, senza rispettare la distanza di sicurezza e senza indossare le mascherine. Per tali motivi gli agenti, con l’ausilio di personale polizia locale, hanno provveduto a sanzionare gli avventori e il responsabile del locale cui veniva applicata anche la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.