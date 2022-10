Controlli di polizia a largo raggio nei quartieri di San Giorgio, Librino e San Cristoforo

Gli agenti del commissariato Librino hanno effettuato dei controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nei quartieri di San Cristoforo, Librino e San Giorgio. In via delle Gemme i poliziotti hanno fermato 2 pluripregiudicati di 36 e 25 anni che conversavano a ridosso di un’auto che intralciava la strada creando pericolo per la circolazione stradale. I due sono andati in escandescenza inveendo nei confronti degli operatori: dovranno ora rispondere dei reati di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Poiché ritenuti socialmente pericolosi, il questore di Catania gli ha applicato la misura di prevenzione dell’avviso orale. Sono statiindagati in stato di libertà due soggetti con precedenti penali per il reato di evasione, un pregiudicato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale. Ed ancora: due soggetti per furto aggravato in concorso, uno per il reato di violazione colposa dei doveri riguardanti la custodia di cose sottoposte a sequestro giudiziale, uno per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, uno per il reato di minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia e 2 per il reato di truffa aggravata in concorso. Inviate anche diverse segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre, su disposizione dell’autorità giudiziaria, due pluripregiudicati sono stati sottoposti all’ordine di custodia cautelare in carcere; due all’ordine di custodia cautelare in carcere, uno dei quali per reati in materia di sostanze stupefacenti; un altro pluripregiudicato è stato sottoposto all’ordine di carcerazione per espiare una pena detentiva a seguito della revoca dell’affidamento in prova. Infine, sono stati eseguiti numerosi controlli di polizia nei riguardi dei soggetti sottoposti a misure restrittive e, in diversi casi, sono state contestate sanzioni al codice della strada in quanto soggetti sottoposti all’obbligo di firma si sono recati presso gli uffici del Commissariato senza patente e assicurazione.