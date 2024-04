Parcheggiatori abusivi pizzicati dalla polizia, scattano le sanzioni

Gli agenti in moto della polizia hanno fermato, in centro storico, tre parcheggiatori abusivi. Uno dei tre, un pregiudicato trentottenne di nazionalità marocchina, è stato individuato e sanzionato in piazza Turi Ferro. Gli altri due, un pregiudicato ventiduenne catanese e un pregiudicato romeno venticinquenne, sono stati individuati e sanzionati in piazza Europa.

Il venticinquenne romeno è risultato essere sottoposto al Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto Daspo urbano, provvedimento con cui gli era stata inibita la frequentazione, tra l’altro di piazza Europa. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Le attività di verifica effettuate dai poliziotti in servizio sui mezzi a due ruote, sono inserite nel più ampio contesto dei controlli che polizia di stato sta realizzando in tutta la provincia.