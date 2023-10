La polizia scientifica compie 120 anni: convegno a Catania

In occasione del 120° anniversario del primo corso di polizia scientifica avvenuto nel 1903 a Roma su iniziativa del prof. Salvatore Ottolenghi, il Gabinetto di polizia scientifica per la Sicilia orientale di Catania, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Catania e dell’Università di Catania, ha organizzato per domani 27 ottobre 2023, nell’Aula Adunanze del Tribunale di Catania, un incontro dal titolo “120 anni di Polizia Scientifica: L’identificazione personale tra scienza e diritto”.

Con l’aiuto del maestro Pippo Pattavina, che impersonerà il prof. Ottolenghi, si ripercorrerà la storia della polizia scientifica italiana, che fu antesignana a livello mondiale nella metodologia dl prelievo delle impronte digitali e dell’analisi della scena del crimine. A seguire si discuterà delle metodologie per l’identificazione personale (dattiloscopica, tramite Dna e col riconoscimento facciale) e si analizzeranno le diverse prospettive giuridiche con gli interventi del Procuratore Aggiunto Fabio Scavone, del Professore Fabrizio Siracusano (ordinario di Procedura Penale) e dell’avvocato Francesco Antille (presidente camera penale Serafino Fama’ di Catania).

Prima dell’apertura dei lavori, interverranno il Prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il Questore di Catania Giuseppe Bellassai, il Procuratore capo vicario Agata Santanocito, l’avvocato Rosanna Natoli (componente C.S.M.), il presidente dell’Assemblea Regionale siciliana Giuseppe Galvagno ed il sindaco di Catania Enrico Trantino.