Polizia sequestra circolo di Padel abusivo, una denuncia per abusivismo edilizio

Un'associazione sportiva di Padel situata nella periferia Nord di Catania è stata sequestrata dalla polizia perchè l'area è risultata sprovvista dei necessari titoli abilitativi. Il presidente è stato denunciato per abusivismo edilizio. Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno operato insieme con i colleghi della polizia scientifica e personale dell'Ufficio Urbanistico e Gestione del territorio del Comune.

In quell’area, infatti, dalla documentazione acquisita, avrebbero dovuto esserci soltanto dei campi di calcio. Infatti, per la realizzazione dei campi di padel, così come confermato anche dalla più recente giurisprudenza, trattandosi di strutture composte da carpenteria metallica e lastre di vetro ancorate su cordoli di cemento, è necessario il preventivo rilascio del titolo abilitativo del permesso di costruire.

Inoltre, sempre all’interno del circolo, è stata riscontrata la presenza di un muro alto circa 6 metri costruito con semplici blocchi di cemento, privo anch’esso di titolo abilitativo, che avrebbe potuto costituire un serio e concreto pericolo per i giocatori in caso di cedimento, non rispettando la vigente normativa in materia di sicurezza. A seguito alle violazioni penali riscontrate, il circolo è stato pertanto sottoposto a sequestro penale.