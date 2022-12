Sicurezza, tre sequestri di fuochi pirotecnici in diversi quartieri della città

Senza sosta l'attività di sequestro di fuochi pirotecnici ad opera della Polizia, Ieri mattina, in via Citelli, a seguito di una segnalazione arrivata alla sala operativa, è stato denunciato un venditore ambulante abusivo. Nella sua bancarella c'erano 109 articoli pirotecnici irregolari. Tutta la merce è stata sottoposta a sequestro e successivamente distrutta da personale specializzato del nucleo artificieri. Il venditore abusivo è stato deferito in stato di libertà per il reato di fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente. Sempre nella giornata di ieri agenti delle volanti hanno sequestrato altri articoli pirotecnici, per un peso complessivo di contenuto esplosivo pari a 582 grammi, su dei banchetti in piazza Risorgimento e in viale Grimaldi. Anche in questo caso tutto il materiale rinvenuto è stato distrutto dagli artificieri