Polizia, Siap Catania: "Ridotti al minimo uomini e mezzi"

Si riunirà domani mattina presso il X Reparto Mobile di Catania il gruppo dirigenziale del Sindacato italiano appartenenti polizia (Siap) per elaborare una piattaforma contrattuale rivendicativa riguardo "l'insostenibilità dei numerosi servizi fuori sede causata dalla mancanza di uomini e mezzi, ormai ridotti al minimo". Lo fa sapere con una nota il segretario provinciale Tommaso Vendemmia. "Il personale infatti- sottolinea il sindacalista - è costantemente e totalmente inviato presso le altre province della Sicilia per la vigilanza e la scorta delle persone migranti che sbarcano nelle nostre coste. Una situazione di piena emergenza solo per i poliziotti, che non possono fruire dei congedi, dei riposi e che spesso devono assentarsi dalle proprie case anche per venti giorni consecutivi".

Per Vendemmia, inoltre, "l'eventuale assegnazione di militari, come richiesto da più parti, non potrà mai sopperire alle esigenze investigative di cui questa città ha estrema necessità, soprattutto per il contrasto ai reati predatori o in materia di stupefacenti, a cui va contrapposta una attività certamente di prevenzione ma soprattutto di investigazione che solo con uomini e donne delle forze di polizia potrà fare". "E' necessario - conclude Vendemmia - che siano inviati rinforzi di uomini e mezzi che possano effettuare non solo servizi presidiali nelle zone calde della città, ma soprattutto avere uomini e donne sufficienti per garantire le attività di prevenzione e investigazione in una città battezzata "città pericolosa".