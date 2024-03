Polizia insegue e arresta due spacciatori: nascondevano droghe sintetiche

Gli agenti delle volanti, percorrendo la via Dusmet, hanno intercettato due persone a bordo di una vettura che procedevano a velocità sostenuta. Insospettiti, hanno inseguito la macchina, intimando più volte ai fuggitivi di fermarsi, anche con l’uso dei sistemi sonori e visivi dell’auto di servizio. L’inseguimento si è protratto fino a via Mulino Santa Lucia dove, nonostante la resistenza opposta, i due sono stati raggiunti, bloccati e identificati: un 39enne, quello che si trovava alla guida dell’auto, e un 25enne, entrambi catanesi e pregiudicati anche per reati riguardanti lo spaccio di droga. I due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale, poi estesa anche al mezzo, al cui esito il conducente è stato trovato in possesso di 0,8 grammi di marijuana.

Al controllo, l’altro fermato è stato trovato con addosso un coltello a serramanico e diverse buste con all’interno stupefacente di diverso tipo. Visti i precedenti dei fermati, gli agenti hanno poi effettuato perquisizioni domiciliari a carico dei due, durante le quali sono stati trovati, nell’abitazione del 25enne, 380 grammi di marijuana, 12,35 grammi di Mdma – sostanza stupefacente sintetica – e 243 grammi di ketamina, un farmaco anestetico utilizzato in campo medico che viene utilizzato spesso anche come stupefacente.

Sono stati trovati anche un bilancino elettronico, la somma in contanti di 2.255,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento delle dosi. Quanto trovato è stato sequestrato. Entrambi sono stati arrestati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre a carico del 25enne l’arresto è stato eseguito anche per il reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio, dovendo pure rispondere del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere per il quale è stato indagato. Il conducente dell’auto, inoltre, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendosi presentato agli agenti che lo hanno controllato in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di stupefacenti e di alcool, tanto che, sottoposto ad accertamenti con etilometro con l’aiuto di una pattuglia della polizia stradale, è stato rilevato un riscontro positivo.