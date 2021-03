Pregiudicato 50enne aveva costruito maxi stalla abusiva: denunciato

Un pregiudicato 50enne è indagato dalla polizia per maltrattamento di animali: aveva costruito una maxi stalla completamente abusiva che ospitava 3 cavallli e diverse capre. Tale costruzione, inevitabilmente, ha creato problemi alla regolare viabilità levando altresì parcheggi ai tantissimi residenti; durante il sopralluogo degli agenti sono stati rinvenuti farmaci la cui somministrazione richiede la prescritta ricetta da parte del medico veterinario. Pertanto, è stato richiesto l'intervento del reparto cinofili e dell'Asp: i farmaci sono stati sequestrati penalmente e sono state irrogate sanzioni pari a circa 18 mila euro per mancanza di codice aziendale della stalla, di microchip e test di coggins.

Inoltre all'uomo sono stati contestati i reati di abusoì edilizio, furto di energia elettrica e invasione di terreni pubblici, ciò in quanto aveva in uso anche un deposito in cui è stato accertato il furto di energia elettrica e, ancora, stava

costruendo ulteriori manufatti in cemento sulla via pubblica, senza alcuna autorizzazione.