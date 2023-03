Stazione centrale, alimenti non tracciati e lavoratori in nero in un locale: sanzioni

Gli agenti della questura di Catania hanno controllato un ristorante nella zona di piazza Papa Giovanni XXIII, nelle vicinanze della stazione centrale. I poliziotti hanno rilevato una serie di gravi violazioni - alcune di carattere penale, altre di natura amministrativa - commesse dal titolare dell’attività. Nel ristorante sono stati trovati tre lavoratori non in regola e cibi privi di tracciabilità. Il titolare, inoltre, non aveva fatto effettuare le necessarie procedure del protocollo haccp e non aveva comunicato di aver apportato variazioni strutturali al proprio locale. Inoltre, gli agenti hanno appurato la presenza di estintori scaduti, vie di esodo bloccate, bombole di gas ammassate in luogo non areato ed impianto elettrico in pessime condizioni. Le numerose irregolarità costeranno al titolare del ristorante circa 60 mila euro in sanzioni.

Il proprietario aveva installato abusivamente sul suolo pubblico una sorta di gazebo ancorato alla pavimentazione, all’interno della quale aveva collocato sedie, tavolini e divanetti destinati ad accogliere i clienti in attesa di consumazione. Per questa ultima infrazione, il ristoratore è stato denunciato per invasione di terreni.

Il controllo, coordinato dal commissariato centrale, è stato eseguito dalla squadra amministrativa in collaborazione con personale della sezione polizia ferroviaria di Catania e con la partecipazione di personale dell’Asp Spresal, dell’Asp dipartimento Igiene pubblica, dell’Asp Dipartimento veterinario, dell’Ispettorato del lavoro e dell’Ispettore centrale repressioni frodi.