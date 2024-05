Polizia stradale, al via la campagna di sensibilizzazione "Truck & Bus"

Al via la campagna RoadPol “Truck & Bus”, la rete di cooperazione tra le polizie stradali europee che vedrà impegnate le pattuglie della polizia stradale in servizi specifici di controllo sui veicoli adibiti al trasporto di merci e di persone, sia d’immatricolazione nazionale che internazionale, dal 13 al 19 maggio.

Per tutta la settimana ed in particolare nella giornata del 17 maggio, la sezione di Catania della polizia stradale potenzierà, nelle arterie stradali di competenza, i controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia, con particolare riguardo ai tempi di guida e di riposo, al superamento dei limiti di velocità, allo stato psicofisico dei conducenti, alla manomissione o alla non funzionalità del cronotachigrafo.

La campagna è finalizzata a sensibilizzare chi viaggia alla guida di un mezzo pesante o di un autobus sull’enorme pericolo che può derivare dal mancato rispetto delle regole per la sicurezza stradale che, spesso, vede coinvolti tali mezzi in eventi infortunistici di particolare gravità.