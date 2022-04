Polizia sequestra ottomila litri di gasolio nautico e lo dona in beneficenza al terzo settore

Nel corso di alcuni controlli lungo il viale Mediterraneo la polizia stradale aveva fermato un mezzo pesante che trasportava carburante. Nello specifico gli agenti hanno rilevato diverse irregolarità: il mezzo isultava essere scoperto di copertura assicurativa e già sottoposto ad un provvedimento di sequestro amministrativo e anche i circa ottomila litri di gasolio trasportati erano privi di qualsiasi documentazione accompagnatoria.

Così il mezzo e la cisterna sono stati sequestrati e il conducente è stato denunciato per ricettazione, non avendo prodotto – né al momento, né successivamente – alcuna documentazione che attestasse la provenienza del carburante. Le successive analisi chimiche operate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno confermato che la composizione del gasolio in sequestro lo connotava quale carburante destinato esclusivamente ad uso nautico.

Cosa fare con il gasolio che doveva essere destinato alla distruzione, per altro onerosa? Così la polizia ha percorso la strada di un "uso sociale" di quanto sequestrato individuando degli enti no profit in grado di ricevere e correttamente utilizzare la particolare tipologia di carburante. Sono state così individuate la “Lega Navale Italiana”, filiale di Marzamemi-Pachino, di cui è presidente l’avvocato Salvatore Silvio Santacroce e un’associazione Onlus che gestisce la Comunità Albergo Etico denominata “La Casa di Toti”, con sede a Modica, di cui è presidente la dottoressa Maria Sigona e vice presidente Michele Lanza.

La “Lega Navale Italiana” (L.N.I.) tra i suoi obiettivi principali, ha lo scopo di diffondere nella popolazione, in particolar modo quella giovanile, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne.

L’Associazione Onlus - Albergo Etico “La Casa di Toti" che si avvale dell’impegno e della collaborazione di ragazzi affetti da autismo, i quali in prima persona si prendono

cura degli ospiti. E’ un progetto che concilia la necessità di integrazione sociale con una specifica terapia occupazionale, in cui viene quindi ribaltato il rapporto di assistenza al

disabile che, da fruitore del servizio, diviene invece protagonista, assistito da tutor specializzati.

Una particolare estensione del progetto di integrazione dell’Albergo Etico “La Casa di Toti” è costituita dalla diretta disponibilità di una imbarcazione la “Blu Cafè”, che era stata sequestrata due anni prima nell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina la quale può essere alimentata con il carburante sequestrato.

Con la cessione a titolo gratuito del gasolio ad uso nautico, la Polizia di Stato ha quindi fornito piccoli ma significativi contribuiti sia alle attività di carattere sportivo ed educativo della “Lega Navale Italiana”, sia ad una straordinaria iniziativa sociale in favore di ragazzi ‘speciali’ i quali, con il progetto dell’imbarcazione ‘Blu Cafè’, inquadrato nel più ampio contesto delle iniziative dell’Associazione “La Casa di Toti”, costituiscono nel nostro Paese un esempio unico di assistenza ed integrazione per essi stessi e per le loro famiglie.