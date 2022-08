Polizia stradale, la denuncia del sindacato: "Tangenziale Ovest resta senza controlli per almeno due ore"

Il Siap di Catania ha avviato una serie di vertenze al dipartimento della Pubblica Sicurezza riguardo la mancata applicazione delle norme di garanzia contrattuali per il personale dei reparti della Polizia stradale catanese. Lo rende noto il segretario generale provinciale Tommaso Vendemmia aggiungendo che ha poi provveduto a far recapitare al prefetto le segnalazioni che purtroppo descrivono la situazione di 'pericolo' a cui sono sottoposti cittadini e lavoratori della Polizia stradale che operano nel tratto della Tangenziale Ovest. "Purtroppo da qualche tempo a questa parte per motivi a noi non chiariti - afferma Vendemmia - la sezione della Polizia stradale impegna un solo equipaggio per l'intero percorso (dal casello di San Gregorio-Viale Mediterraneo fino a Passo Martino e ritorno). Due di questi equipaggi però provengono da Caltagirone e Randazzo. Per via del tempo di percorrenza la Tangenziale Ovest resta senza equipaggi per almeno due ore.

"La situazione oltre a manifestare un pericolo per gli operatori che sono costretti a percorrere in fretta le strade statali spesso, se chiamati negli orari di partenza e rientro - spiega Vendemmia -, devono intervenire sulla tangenziale ripercorrendo le statali di riferimento, perdendo molto tempo e rischiando spiacevoli conseguenze oltre ad essere esposti per via del maggior numero di chilometri percorsi per ogni turno". E la carenza di controlli torna usl banco degli imputati. "Per via di questo modo di operare, con notevole spreco di uomini mezzi e denaro - conclude Vendemmia - la strada più importante e trafficata della Sicilia Orientale, rimane senza una attività di controllo e vigilanza efficace. Questo modo di operare espone ogni giorno gli utenti della strada che corrono seri rischi per via di conducenti che incuranti della incolumità altrui, percorrono ed eseguono manovre rischiose senza essere puniti dalla Polizia".