Questura di Catania, iniziate le vaccinazioni per il personale

Sono iniziate le vaccinazioni per i poliziotti della questura etnea. Le inoculazioni del siero sono eseguite nell'ufficio sanitario provinciale della polizia a cura dei medici in forza al corpo. Saranno vaccinati circa 150 poliziotti al giorno in modo tale da garantire la loro sicurezza dopo i tanti mesi difficili trascorsi per garantire - nelle città - il rispetto delle regole per evitare la propagazione del contagio.