Irregolarità nella gestione e carenze igieniche, sanzioni per due locali del centro

Verifiche amministrative e di igiene della polizia in diversi esercizi commerciali della città con l’obiettivo di verificarne le regolarità nella gestione. In un ristorante del centro, nel corso dell’ispezione, il personale dell’Azienda sanitaria provinciale ha riscontrato gravi carenze igieniche e sanitarie, soprattutto per aver trovato i luoghi particolarmente sporchi con la presenza di suppellettili e mobili arrugginiti. La particolare gravità di tali rilievi, riscontrata dal personale dell’Azienda sanitaria provinciale ha determinato la sospensione dell’attività del laboratorio cucina. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per mille euro.

Durante un altro controllo, in un esercizio di vicinato che dovrebbe vendere solo per asporto, i poliziotti hanno rilevato la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti seduti ai tavolini. Per il titolare è inoltre scattata la sanzione amministrativa di mille euro in quanto una porzione del locale era stata adibita a deposito di alimenti senza l’autorizzazione necessaria. Le verifiche fatte, unitamente al personale del servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, hanno permesso di verificare la presenza del soppalco abusivo. L'irregolarità accertata è costata 1800 euro al gestore del locale. Il titolare è stato anche invitato a presentarsi all’ufficio di polizia per presentare la Segnalazione certificata di inizio attività. Qualora venisse accertata la mancanza della documentazione richiesta, sarà applicata una sanzione amministrativa di 5mila euro.