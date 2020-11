Via Acquicella, beccato pusher con due acquirenti

La polizia ha arrestato il pregiudicato catanese P. G. O., di 22 anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio quando il personale delle volanti, in transito in via Acquicella, ha notato un gruppo di tre giovani che sostava in un piazzale alle spalle di una palazzina e uno di loro aveva passato qualcosa agli altri due. Così gli agenti hanno controllato tutti i presenti e hanno appurato che due di loro, fratelli, si erano recati con la propria autovettura in quel luogo a caccia di droga e hanno consegnato alcune dosi di marijuana appena acquistata.

Entrambi hanno indicato in P. G. O. il loro fornitore che è stato perquisito. Aveva tra la biancheria intima 9 dosi di marijuana, del peso di 7 grammi, nonché un portamonete contenente la somma di euro 114, provento dell’attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane e gli agenti hanno trovato, in bagno, un contenitore con altra marijuana in fiori e altre dosi del peso di 20 grammi.

Il ragazzo è stato arrestato e adesso è ai domiciliari mentre i due acquirenti sono stati sanzionati e ad uno di loro è stata ritirata la patente poiché era il conducente dell'auto.