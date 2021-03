Furto con spaccata in un negozio di cellulari: arrestato 14enne

Il colpo è avvenuto in via Leopardi: il ragazzo ha rubato 22 cellulari per poi allontanarsi a piedi

La polizia ha arrestato un ragazzo di anni 14 per furto aggravato con spaccata. Il minorenne alle ore 2,30 della scorsa notte dopo aver infranto con una grossa mazza ferrata la vetrata del negozio di telefonia della Tim in via G. Leopardi, aveva sottratto 22 telefoni cellulari per poi allontanarsi a piedi. E' stato poi beccato dalle volanti in via Porpora: il giovane, che nel frattempo si era già disfatto della refurtiva, ha ammeso di essere l'autore del colpo facendo ritrovare la mazza utilizzata per spaccare la vetrina. E' stato poi portato in un istituto per minori.