Viale Grimaldi, in 2 tentano il furto di uno scooter che era stato già rubato

Erano lungo il viale Grimaldi e stavano provando a rubare uno scooter Honda SH ma sono stati sorpresi dagli agenti. Così alla vista dei poliziotti hanno provato a dileguarsi: immediatamente bloccati e a seguito di una mirata attività investigativa è emerso che lo scooter era già stato rubato lo scorso mese di ottobre da ignoti, quindi si è trattato di un tentato furto di un ciclomotore, a sua volta, rubato. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario e i due soggetti, uno di anni 46 e l’altro di anni 48, sono stati indagati per il reato di tentato furto aggravato in concorso e, nel contempo, sono stati sequestrati penalmente gli arnesi utilizzati per il "colpo".