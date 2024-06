Cinque agenti aggrediti durante un controllo in un centro scommesse

Un controllo in una sala giochi-centro scommesse si è trasformato in un'aggressione ai danni di cinque agenti di polizia, intervenuti la notte scorsa in via Stella Polare 44, a San Cristoforo. Una segnalazione al 112 aveva riferito di urla e schiamazzi provenienti dall’interno dell'attività commerciale situata nel noto quartiere catanese.

Quando le volanti sono arrivate sul posto, un uomo avrebbe tentato di fuggire imboccando via Vivaio. I poliziotti, lo hanno inseguito per poi venire circondati dai residenti della zona. Anche diverse donne sarebbero scese in strada nel tentativo di aiutare l'uomo a scappare. La situazione è degenerata rapidamente, con i residenti che hanno aggredito gli operatori con toni minacciosi, calci, pugni e spintoni.

Successivamente sono arrivati i rinforzi con l'intervento di carabinieri ed esercito ed è stato utilizzato lo spray urticante per disperdere la folla. Il bilancio dell'incidente è di cinque agenti feriti, che sono stati soccorsi e medicati al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro.

Sono in corso ulteriori indagini per identificare i partecipanti all’aggressione. Mentre l’uomo che ha tentato la fuga, come riporta il quotidiano online Meridionews e come confermato dalla questura di Catania, è stato successivamente bloccato e identificato.