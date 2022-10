Poliziotto libero dal servizio rincorre e blocca due ladri d'auto

Lo scorso 3 ottobre, un agente del commissariato di “San Cristoforo”, libero dal servizio, mentre percorreva via Serve della Divina Provvidenza notava un uomo armeggiare nei pressi di un’autovettura in sosta che cercava di aprire un finestrino rompendolo in frantumi, mentre un altro veniva notato poco distante a bordo di un autocarro “Cassonato” con annessa gru.

L’agente intuiva subito che era in corso un tentativo di furto e, sceso dal proprio veicolo, si adoperava per fermare i due che invece si davano a rocambolesca fuga a bordo del loro autocarro, danneggiando anche un’autovettura in sosta.

L’agente quindi, nonostante fosse solo, tornava a bordo della propria autovettura e con questa riusciva ad inseguire i due e a fermarli in via IV Novembre. I due sono stati denunciati per il tentato furto aggravato in concorso dell’autovettura, inoltre, risarciranno l’ignaro proprietario del veicolo in sosta tamponato durante la fuga.