Pollini Chic-Nic in tour arriva a Catania per l'ultima tappa dell'evento “A Spring in your step”

Pollini Chic-Nic arriva a Catania e svela l’ultima delle hidden gems del tour “A spring in your step”. Più di un giardino botanico, quasi un luogo metafisico dove perdersi guidati dalle bellezze del luogo, “Le Stanze in Fiore” è stato lo scenario di una merenda en plein air tenutasi ieri, mercoledì 25 maggio, che ha coinvolto un gruppo di influencer locali e non. Tra queste Sara Rossetto, Marianna Caldareri, Eleonora Aricò, Laura D’Amore e Francesca Zanetti.

Dopo un suggestivo tour della proprietà, le ospiti si sono recate presso il nuovo corner Pollini di corso Italia per un evento che ha trasformato la boutique e il suo dehor in un vero e proprio giardino. Fiori, dj set e un cocktail personalizzato Pollini Chic-Nic hanno celebrato la nuova collezione Spring Summer 2022, ispirata ad un pic nic a contatto con la natura, ma con un tocco glam. Catania è stata la tappa finale del tour “Pollini Chic Nic” cha ha visto alcune delle città dove sono presenti le boutique del brand (Milano, Brescia, Lecco, Roma e Catania) fare da sfondo, con luoghi suggestivi e nascosti, ad un racconto di moda, artigianalità e natura.