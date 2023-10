Pon Metro 24/20, piazza Santa Maria Ausiliatrice ritorna riqualificata ai residenti

Venerdì 6 ottobre alle ore 10,30 l’assessore Sergio Parisi per conto dell’Amministrazione comunale consegnerà piazza Santa Maria Ausiliatrice ai cittadini e agli abitanti della zona di Cibali, completamente riqualificata dopo i lavori eseguiti grazie a un finanziamento di circa 300 mila euro di fondi del Pon Metro, nell’ambito del piano di rilancio con interventi migliorativi degli spazi aggregativi denominato “Catania Spazio e Sport”, che riguarda tutte le zone di Catania. La piazza Santa Maria Ausiliatrice, che da tempo era ridotta in condizioni di degrado, è stata rigenerata con verde attrezzato e arredi urbani innovativi in chiave ecologica, giochi per bambini e un’area fitness