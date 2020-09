Ponte Graci, imminente riapertura del canitere dopo un periodo di stop

“Come tutti abbiamo visto in questi giorni, i lavori di ricostruzione dell’ex Ponte Graci si sono fermati. Si era resa necessaria una perizia di variante che Anas ha approvato ieri, facendo slittare la consegna dell’opera anche per la concausa del periodo estivo". Lo rende noto Marco Corsaro, presidente del movimento civico “Guardiamo Avanti”, facendo il punto riguardo lavori di ricostruzione dell’ex Ponte Graci sulla Statale 121 Catania-Paternò, fra Misterbianco e Motta Sant’Anastasia. "Già da martedì prossimo - continua - il cantiere ripartirà ed entro metà mese sarà avviata la pavimentazione. Poi il montaggio delle barriere e il collaudo entro fine settembre. Ci è stata chiesta pazienza e noi siamo ben disposti, depotenziando le polemiche, ma manteniamo alta l’attenzione sull’opera. Oltre settembre non dobbiamo andare ed è questo l’impegno che hanno assunto Anas e imprese. Ne va del buon nome di tutti i protagonisti di questo cantiere”.

