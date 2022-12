Il "ni" del commissario Europeo al Ponte: "Sostegno a patto che siano formalizzati solido piano finanziario e progetto definitivo"

“Congratulazioni al ministro Salvini per l'appoggio concreto ottenuto dal commissario europeo ai Trasporti, Adina Valean, alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. È un traguardo da noi tanto ambito, indispensabile per conferire finalmente alla Sicilia il ruolo che merita, quello di regione europea moderna al centro del Mediterraneo”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani dopo la notizia diffusa da fonti vicine al vice premier sulla possibilità di aiuti dall’Europa per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. In realtà la Commissione Europea sarebbe “onorata” di aiutare concretamente l’Italia, "a patto siano formalizzati un solido piano finanziario e un progetto definitivo", ha confermato la commissaria ai Trasporti Adina Valean al vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

E di ponte, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha parlato anche oggi, durante la sessione pubblica, teletrasmessa, del Consiglio Trasporti dell'Ue, questa mattina a Bruxelles. "L’attuale governo – ha detto il leader della lega - dopo 54 anni di mancati sforzi, ha tutta l'intenzione di avere un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, tra Italia e Europa, per il completamento di quel Corridoio scandinavo- mediterraneo che senza il ponte che collega Messina a Reggio a la Sicilia alla Calabria avrebbe un anello mancante. Noi - ha aggiunto il ministro - stiamo investendo sulla progettazione" per avere "tempi certi e finanziamenti certi". A margine del Consiglio, Salvini ha ribadito la necessità di realizzare l'infrastruttura "che non unisce solo Sicilia e Calabria ma che collega l'Italia al Nord Europa: il ponte sullo Stretto di Messina è una priorità per me, per il governo e per milioni di italiani". "E' di estremo interesse per la Commissione europea e molti colleghi di altri Paesi".