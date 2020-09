Rubano al centro commerciale “Porte di Catania”: arrestate due taccheggiatrici

I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato la 63enne Carmela Serafina Mentosa e la 26enne Carmen Rosamaria Zagarella, poiché ritenute responsabili di furto aggravato in concorso. Ancora una volta la fattiva collaborazione tra il personale addetto alla sicurezza e l’Arma etnea ha dato i frutti sperati. A finire in manette due taccheggiatrici catanesi, beccate mentre tentavano di guadagnarsi la fuga con le borse colme di prodotti appena razziati dagli espositori del supermercato Auchan. La refurtiva, del valore di oltre 500 euro, è stata restituita al direttore dell’esercizio commerciale, mentre le due donne attenderanno il rito per direttissima agli arresti domiciliari.

