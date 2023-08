Autorità portuale, al via le procedure per 96 milioni di appalti

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Orientale ha mantenuto inalterato anche nel mese di luglio il trend di avvio di tutte le procedure per il conferimento di appalti finanziati con il Pnrr e con il Pnc, per un valore complessivo di 96 milioni di euro, a cui vanno aggiunti altri 75 milioni relativi all'appalto già conferito per il consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea del Porto di Catania. Un virtuosismo operativo che permetterà all'Ente di procedere, in linea con i tempi di rendicontazione prescritti, con l'affidamento dei lavori in calendario.

Il risultato raggiunto dall'Asdp della Sicilia Orientale, è in controtendenza rispetto accaduto ad altre stazioni appaltanti. Infatti, con l'entrata in vigore delle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti a luglio, secondo fonti dell'Anac, i contratti pubblici si sono più che dimezzati. Se si confronta luglio con giugno 2023, ultimo mese regolato dal Codice del 2016, si nota un notevole calo di affidamenti. La causa principale sembra riconducibile alla mancata qualificazione delle stazioni appaltanti secondo i parametri previsti dal nuovo Codice degli Appalti.

Il presidente dell'Autorità, Francesco Di Sarcina si è congratulato con gli uffici di competenza che, anche grazie alle nuove figure professionali assunte in questi mesi con i concorsi pubblici, hanno lavorato per adeguarsi al nuovo regolamento del Codice degli Appalti, dando così continuità all'attività lavorativa dell'ufficio gare.