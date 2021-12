Sicurezza in porto, esercitazione presso la banchina del molo di Levante

Nella mattinata di ieri, presso la banchina molo di Levante del porto commerciale di Catania, sotto il coordinamento dei militari del “Nucleo di Port Security” della Guardia costiera etnea, si è svolta un’esercitazione di prevenzione da potenziali azioni illecite a carattere internazionale anche con finalità terroristiche, in prossimità di una nave mercantile. In particolare, è stato simulato un tentativo d’imbarco di merce con un autoveicolo non corrispondente alla richiesta preventiva di imbarco, resa dall’equipaggio della nave agli addetti della sicurezza portuale. Uno scenario di situazione “sospetta” e “potenzialmente pericolosa” per l’incolumità degli utenti e gli operatori portuali. Le esercitazioni, che si svolgono periodicamente, hanno lo scopo di verificare la regolarità delle procedure di controllo adottate dal personale della “security” negli accessi alle aree riservate d’interfaccia con le navi delle banchine commerciali date in uso alle società che operano in porto. Scenario, quello creato ad “hoc” con l’esercitazione di ieri dai militari della Capitaneria di porto di Catania, che deriva dalla costante osservazione delle attività lavorative svolte quotidianamente nei porti e che rientrano tra le possibili e plausibili situazioni da attenzionare in qualsiasi realtà portuale nazionale ed internazionale. Nello specifico, l’attività ha riguardato l’arrivo senza preavviso di un fornitore con un veicolo presso il punto di controllo della banchina portuale, con una bolla di accompagnamento della merce “non conforme” alle specifiche richieste formulate dal bordo dell’unità mercantile presente all’ormeggio, con il chiaro intendo di eludere i controlli pre-imbarco sulla nave.