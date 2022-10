Il porto di Catania si "apre" al mondo della scuola: visite didattiche a bordo delle navi

Visite guidate a bordo di una nave da crociera e di un traghetto Ro-Ro della Grimaldi Lines, un seminario ed uscite in barca a vela. Sono le attività previste a Catania nell'ambito degli "Italian Port days", una serie di eventi organizzati dalle Autorità di sistema portuale in tutta Italia insieme ad Assoporti per aprire i porti alle città. Incontri e visite presso le strutture portuali volti ad informare coloro che vivono intorno ai porti, con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla vita e alla cultura portuale. Sulla nave da crociera Aida Blu, brand di Costa Crociere, la cui visita a bordo si è svolta giorno 5 ottobre, gli alunni degli indirizzi linguistico e turistico, guidati da un hotel manager, hanno potuto apprendere quali sono le professioni richieste a bordo e come si svolge una giornata tipo. Sul traghetto della Grimaldi, invece, gli alunni dell'indirizzo di studi tecnico ed impiantistico, riceveranno nozioni sui motori a propulsione, sul funzionamento degli impianti idraulici per uso sanitario, sugli impianti di riscaldamento e condizionamento, sugli impianti di produzione di acqua calda sanitaria ed altro ancora. Il 18 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 è in programma alla Vecchia Dogana un seminario rivolto agli alunni del I.S.I.S 'Duca degli Abruzzi' dal titolo 'Il porto commerciale: dinamiche ed analisi del suo impatto economico sul territorio di riferimento", a cui prenderà parte, tra gli altri, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale Francesco di Sarcina. "Abbiamo coinvolto direttamente gli studenti della città e della provincia - ha detto di Sarcina - rendendoli partecipi di un percorso di conoscenza e approfondimento del binomio porto-città, attraverso esperienze dirette".