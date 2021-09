Porto, incendio su una nave cargo battente bandiera Liberiana: intervento del vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato, intorno alle ore 21.15, su una nave cargo battente bandiera Liberiana. Su richiesta della Capitaneria di Porto, personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania con sezione Navale e nucleo Sommozzatori, è intervenuto. La nave si trovava in navigazione all'imboccatura del Porto. L'incendio si è sviluppato all'interno di un container contenente fosforo giallo. "Le squadre dei vigili del fuoco con il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Radiologico e Chimico) sono salite a bordo della nave e stanno operando per raffreddare il container e verificare con la termocamera che, all'interno, la temperatura si sia abbassata al di sotto di quella di infiammabilità del materiale in esso contenuto. Al tempo stesso verificare che non ci siano altri focolai nei container contigui", fanno sapere i vigili del fuoco.

