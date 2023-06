Porto, 250 migranti sono sbarcati dalla nave Diciotti della Guardia costiera

Ieri sera 250 migranti sono sbarcati a Catania. L'intervento di salvataggio è stato condotto dalla nave Diciotti della Guardia costiera. I naufraghi, circa mille, erano stati intercettati al largo delle coste calabresi. Dopo un primo sbarco a Catania, la nave si è diretta verso i porti di Messina e Reggio Calabria per lo sbarco di altri 200. Stasera la nave tornerà nel porto di Catania per un ultimo trasbordo dei naufraghi i quali, in seguito alle operazioni di identificazione, verranno distribuiti in diverse strutture in Italia.