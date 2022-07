Porto, riapre parte del molo di Levante

Lunedì a Catania saranno riaperti al pubblico i primi 450 metri del Molo di Levante, interessato da lavori di rifacimento. A ufficializzare la riapertura parziale è stata l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale, in quella che sarà una riapertura per gradi e che, salvo imprevisti, entro la fine di luglio vedrà la banchina del molo accessibile per intero, ma sempre negli orari diurni. La vicenda aveva suscitato la preoccupazione che la banchina potesse essere tolta ai cittadini. Poi è arrivato l'annuncio dell'avvio dei lavori di riqualificazione con i fondi del Pnrr e la posa dei primi new jersey. "Ringrazio la cittadinanza catanese per la pazienza finora avuta - ha detto il presidente dell'Adsp del mare di Sicilia Orientale Francesco Di Sarcina - e per aver dimostrato in molte occasioni di capire l'importanza dell'iniziativa di chiudere il molo per la sua messa in sicurezza".