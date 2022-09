Porto, sequestrati 85 mila camici da laboratorio cinesi

I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli del reparto controlli e verifiche dell’Ufficio delle Dogane di Catania hanno sequestrato 85.000 camici da laboratorio e 67.000 calzari monouso, di origine cinese e confezionati in tessuto non tessuto (TNT). In particolare, è stato riscontrato che l’etichetta dei prodotti non indicava l’origine della merce, mentre le informazioni presenti sulle scatole d’imballaggio riportavano la denominazione e l’indirizzo e dell’importatore italiano. La merce è stata sequestrata - ma potrà essere commercializzata in caso di regolarizzazione delle etichette che dovranno riportare le indicazioni relative alla fabbricazione extra UE - ed è stata notificata la sanzione da 10mila a 250mila euro.