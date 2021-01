Positivo al covid continua a lavorare: arrestato

I carabinieri della stazione di Linguaglossa hanno arrestato un 62 enne del posto, poiché ritenuto responsabile della violazione delle norme emanate per il contenimento del covid-19. I militari, grazie anche alla preziosa collaborazione della polizia locale, che aveva acquisito elementi utili circa gli spostamenti del soggetto (risultato pochi giorni fa positivo al covid-19) hanno potuto accertare come l'uomo, pur consapevole di aver contratto il virus, ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa, recandosi anche a fare la spesa all’interno di alcuni supermercati, mettendo a repentaglio l’incolumità pubblica, sottoponendo i soggetti terzi con i quali è venuto a contatto e non, a rischio di contrarre il virus. L’uomo è stato fermato nella propria sede di lavoro subito dopo aver ricevuto un cliente che, poveretto, ignaro della positività del 62enne si era intrattenuto con lo stesso per portare a termine un contratto. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato relegato agli arresti domiciliari.