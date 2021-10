Positivo al Covid beccato in auto con altre persone, denunciato

Nonostante la conclamata pericolosità e contagiosità del Covid19 c'è chi non rispetta le regole. E' capitato a Catania: un uomo, di 39 anni, è stato fermato dalla polizia mentre era in auto con altre due persone. L'unico "dettaglio" è che era positivo al Covid quindi aveva il divieto di isolamento e di non uscire di casa. Motivo per cui è stato denunciato. Nel corso dei controlli sul territorio effettuati dagli agenti è stata denunciata una donna per furto aggravato: aveva rubato tre maglioni di una nota griffe di moda dal valore commerciale di 300 euro era stata bloccata da personale addetto alla vigilanza di un grande magazzino ubicato in via Etnea.