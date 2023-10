Poste Italiane: alunni di Belpasso spediscono cartoline per promuovere la provincia di Catania

Uno scambio culturale, nato dal passaparola e alimentato attraverso cartoline simbolo della propria città. Piccoli clienti d’eccezione oggi in visita all’ufficio postale di Borrello. Gli alunni della classe quinta della scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta” di Belpasso, accompagnati dall’insegnante Rosalba Toscano, si sono recati presso la sede di Poste Italiane di via San Giuseppe per spedire venti cartoline indirizzate ad altrettante scuole, una per ogni regione d’Italia. Obiettivo quello di far conoscere ad altri studenti lungo tutto lo Stivale la bellezza e le peculiarità del territorio della provincia catanese, e dell’Isola in generale.

“Saluti dalla nostra splendida Sicilia, terra di mare, di sole e di fuoco” hanno scritto i bambini a penna sulle cartoline che ritraggono scorci di Belpasso, monumenti di Catania e l’immancabile Etna in eruzione. L’iniziativa di postcrossing - progetto che prevede l’invio e la ricezione di cartoline tra persone lontane e anche sconosciute - è nata da un tamtam sui social e tra insegnanti di varie scuole d’Italia, per raccontare e far conoscere i rispettivi territori agli studenti in modo divertente e innovativo ma preservando la tradizione.

“Abbiamo raccontato ai nostri alunni l’importanza della scrittura a mano e grazie alla disponibilità del personale dell’ufficio postale è nata questa splendida iniziativa - commenta la dirigente scolastica Giuseppina Ferrante -. Carta e penna danno un valore in più ai pensieri di chi li scrive, soprattutto nell’era moderna del digitale. E se a questo si aggiunge il piacere dell’attesa e la sorpresa nel ricevere una missiva nella buca delle lettere proprio come un tempo, spedire una cartolina diventa per i nostri studenti un’esperienza davvero unica”. Il personale dell’ufficio postale ha raccolto le cartoline e risposto alle tante domande dei bambini sulla compilazione di una lettera, sul valore del francobollo e sul viaggio fino a destinazione che attende le loro speciali missive. Per la direttrice dell’ufficio postale di Borrello Simona Consoli, “è stato un immenso piacere ospitare questi piccoli clienti e soddisfare le loro curiosità su un mondo, quello delle lettere e della scrittura, al quale come azienda siamo particolarmente affezionati per storia e vocazione”. Gli studenti della scuola di Belpasso hanno già ricevuto diverse cartoline spedite da altrettanti alunni di diverse città: Napoli, Milano e la più lontana Aosta per citarne alcune. Consegne speciali che a breve altri bambini riceveranno a firma dei loro “piccoli colleghi” della provincia etnea.