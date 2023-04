Poste Italiane, Ugl Comunicazioni "conquista" l' 8 per cento alle elezioni rsu

Soddisfacente affermazione per la federazione Ugl Comunicazioni di Catania alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria nelle unità produttive di Poste Italiane presenti a Catania e provincia. Un 8% da record, in un contesto in cui storicamente la Ugl non è mai partita con i favori dei pronostici, essendo Poste da sempre roccaforte di altre sigle anche ai piedi dell’Etna. Il bilancio per la federazione guidata dal segretario Simone Summa è di ben tre eletti, uno per unità, che arrivano a fronte di una raccolta di più del doppio dei consensi rispetto all’ultima tornata elettorale in cui era stato eletto un solo rappresentante. A centrare il bersaglio dell’elezione sono stati lo stesso Summa per l’unità Catania 1 città, Domenico Moncada per Catania 2 provincia e Michele Sorbera per il Centro di smistamento che, adesso, siederanno al tavolo della rsu aziendale per portare con più forza e voce le istanze della Ugl Comunicazioni.

“E’ un risultato importante, frutto del lavoro instancabile di una squadra come la nostra che, in questi due anni, è cresciuta e sta diventando sempre più un credibile punto di riferimento per i lavoratori di Poste italiane della nostra area territoriale – dichiara raggiante il segretario Summa. Siamo riusciti, nel nostro piccolo, ad affermarci in unità produttive dove prima non avevamo eletti (come ad esempio l’ottimo risultato è arrivato dalla zona del calatino punto nevralgico in passato di un’altra sigla) e questo lo dobbiamo alle tante battaglie, piccole e grandi, che quotidianamente abbiamo intrapreso in nome della tutela dell’occupazione, della sicurezza sul lavoro, del benessere lavorativo per i dipendenti e dell’efficienza dei servizi in favore dei cittadini utenti. Questo esito elettorale, che condividiamo con il nostro segretario nazionale Salvatore Muscarella e con il segretario regionale Giuseppe Arancio, è per noi come una carica per fare sempre meglio e continuare ad essere l’altro sindacato a fianco dei lavoratori di ogni reparto – conclude Summa”. Congratulazioni a tutta la segreteria provinciale di Ugl Comunicazioni Catania, ai dirigenti e agli iscritti di Poste Italiane, sono arrivati anche dal segretario territoriale Giovanni Musumeci.