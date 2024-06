Poste italiane partecipa alla 12^ edizione di Etna Comics

In occasione della dodicesima edizione di Etna Comics, Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura pop, in programma dal 6 al 9 giugno a Catania, Poste Italiane sarà presente con uno stand filatelico allestito all’interno del centro fieristico le Ciminiere, in viale Africa. Manifesto dell’evento e cartolina filatelica quest’anno hanno la firma d’eccezione del fumettista Zerocalcare.

L’autore romano apre così il nuovo filone tematico dei manifesti di Etna Comics, dedicato ai grandi autori siciliani, omaggiando il premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello con un’interpretazione in chiave comic del grande tema dalla maschera pirandelliana. La postazione di Poste Italiane sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20 nelle giornate della manifestazione. Nello stand visitatori e appassionati, oltre all’immancabile cartolina, troveranno anche gli annulli speciali richiesti dagli organizzatori di Etna Comics Srl e un folder dedicato alla serie Tartarughe Ninja – Leonardo. Nell’occasione saranno inoltre in vendita le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.