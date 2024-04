Poste, operativi gli impianti fotovoltaici in tre uffici della provincia

Sono già in produzione in provincia di Catania i primi kilowatt che da quest’anno forniranno energia elettrica green agli uffici postali di Pedara, Ramacca e Mirabella Imbaccari. Sono infatti entrati a regime i circa 200 moduli fotovoltaici totali installati sui tetti rispettivamente delle tre sede di via Auteri, via Santagati e via Firenze e che occupano complessivamente una superficie di oltre 580 metri quadrati.

Gli interventi, che si estendono dal territorio dell’Etneo fino al Calatino e che proseguiranno nei prossimi mesi, sono stati realizzati da Poste Italiane nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata dall’azienda per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Gli uffici postali di Pedara e di Ramacca, in particolare, beneficeranno ciascuno di oltre 43mila kWh di energia pulita prodotta ogni anno, pari al fabbisogno di energia elettrica di circa 10 appartamenti. Saranno inoltre circa 15mila i kilowatt/ora restituiti dagli oltre 140 moduli dell’impianto presente a Mirabella Imbaccari. In alcuni periodi dell’anno gli interventi potranno garantire l’autosufficienza energetica delle sedi aziendali del Catanese.

Le recenti installazioni confermano l’attenzione di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, confermando il percorso intrapreso dall’azienda che la condurrà entro il 2030 a raggiungere le zero emissioni nette di anidride carbonica.

I nuovi impianti fotovoltaici in particolare rientrano nel ventaglio di interventi che attraverso il progetto Polis sta coinvolgendo 325 uffici postali dell’Isola con una completa riorganizzazione degli spazi, finalizzata al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi.