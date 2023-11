Linguaglossa, lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale: aperta una sede mobile

Lavori in corso nell'ufficio postale di Linguaglossa. L'ufficio sarà ristrutturato per migliorarne la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede centrale di via Tommaso Fazello è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta – per la scelta dell’ufficio di Linguaglossa tra le sedi coinvolte in un progetto di valore per i cittadini e che rappresenta un investimento importante per il nostro territorio. Un apprezzamento particolare inoltre a Poste Italiane per aver assicurato i servizi alla comunità attraverso un ufficio postale mobile”. La continuità dei servizi ai cittadini è infatti garantita attraverso una sede mobile ubicata nella stessa via Tommaso Fazello, operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35.

Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per fine gennaio, l’ufficio postale di Linguaglossa tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.