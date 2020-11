Parcheggiatore abusivo recidivo denunciato dalla polizia

Nel corso dell’ultima settimana sono stati 16 i posteggiatori abusivi sanzionati dai poliziotti etnei. L’iter previsto per chi è recidivo è tutto in salita: il questore di Catania, infatti, ha previsto l’adozione di provvedimenti sempre più restrittivi individuati nella denuncia penale e nel divieto di accesso in determinate aree urbane. La violazione del "daspo urbano" costituisce reato e conduce all' azione su un piano penale con l’avviso orale. Ed è proprio quest’iter che, adesso, dovrà percorrere il parcheggiatore abusivo S.F., sanzionato già svariate volte in via amministrativa e ora denunciato per aver violato il divieto di accesso in via Santa Maria La Grande, impostogli dal questore per un periodo di 12 mesi.