Negli ultimi 10 giorni sanzionati 28 posteggiatori abusivi: a 7 revocato il reddito di cittadinanza

Continua la lotta della polizia ai posteggiatori abusivi. Specie nell'ultimo periodo, con la chiusura dei centri commerciali, i cittadini si sono riversati nel centro cittadino dando così "opportunità" di "lavoro" agli abusivi. Già in passato diversi sono stati i provvedimenti presi contro i posteggiatori come l'avviso orale e il Dacur (divieto di accesso a determinate aree dei centri urbani). A segnalare la recrudescenza del fenomeno i cittadini che tramite l'app Youpol hanno avvisato della presenza di diversi posteggiatori abusivi. Così negli ultimi 10 giorni sono stati sanzionati ben 28 posteggiatori abusivi, alcuni di essi sono anche stati denunciati a piede libero per recidività e inosservanza del Dacur. Le denunce non resteranno solo sulla carta ma si tradurranno in provvedimenti concreti, come già dimostrato dalle 7 revoche del sussidio statale del reddito di cittadinanza effettuato proprio nei confronti di alcuni abusivi.