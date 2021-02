Cittadini presentano esposto contro posteggiatore abusivo "violento" in piazza Falcone

Per il catanese C.M. classe 1970, è arrivata una sanzione. Continua l'azione ad ampio raggio della questura contro l'odioso fenomeno

I cittadini stanchi di un posteggiatore abusivo dai modi particolarmente minacciosi hanno deciso di presentare un formale e dettagliato esposto e la questura etnea è prontamente intervenuta individuando in C.M, di 54 anni, il responsabile della attività illecita messa in piedi in piazza Falcone. L'uomo è stato sanzionato.

Inoltre, a seguito di una mappatura della città diretta ad individuare, stanare e reprimere definitivamente questa piaga sociale, sono stati sanzionati 16 parcheggiatori abusivi, alcuni dei quali anche per violazione del dacur, il divieto d’accesso alle aree urbane, emanato dal questore di Catania nei confronti degli irriducibili, i quali, alla luce dei risvolti

giudiziari, vedranno ulteriori provvedimenti penali.