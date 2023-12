Posti di controllo della polizia, contestate infrazioni al codice della strada

Prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e ogni forma di criminalità diffusa. Con questo obiettivo, i poliziotti del commissariato centrale – con il supporto operativo delle unità cinofile antidroga, del reparto a cavallo, del reparto prevenzione crimine “Sicilia orientale” e della polizia locale – hanno eseguito un mirato servizio di controllo e perlustrazione dell’area antistante la stazione centrale, ponendo particolare attenzione alla zona dei terminal degli autobus, affollata, soprattutto con l’approssimarsi delle festività natalizie, da cittadini, studenti e turisti. Effettuati diversi posti di controllo che hanno consentito di monitorare 52 veicoli e 103 persone, delle quali 14 con precedenti di polizia o giudiziari.

Sono state inoltre contestate infrazioni al codice della strada: 3 per mancata revisione del veicolo, 3 per guida di motocicli senza l’uso casco protettivo, con conseguente fermo amministrativo del veicolo e una per guida con patente scaduta. Due veicoli, invece, sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Sono state, inoltre, controllate diverse persone sottoposte ad arresti domiciliari e a misure di prevenzione con esito negativo.